CAN 2017 : où vont-ils se préparer ?

Alors que la CAN démarre le 14 janvier, plusieurs sélections commencent leur stage de préparation, avec des effectifs qui ne seront au complet que le 2 janvier. Jeune Afrique fait le point sur qui s'entraîne et où.

GROUPE A

Gabon

Les Panthères se prépareront à Libreville, où elles joueront leurs trois matchs du premier tour. Un match amical est prévu, mais ni l’adversaire, ni la date ne sont pour l’instant connus.

Burkina Faso

C’est au Maroc, et plus précisément à Marrakech, que les vice-champions d’Afrique prendront leurs quartiers, le 27 décembre. Deux matchs amicaux sont au programme, face à la sélection locale du Maroc (4 janvier), puis au Mali (7 janvier).

Guinée Bissau

Très peu d’informations filtrent sur la préparation des Djurtus. En théorie, ils doivent effectuer un premier stage à Bissau, avant de passer plusieurs jours en Guinée Équatoriale.

Cameroun

Les Lions prépareront d’abord la CAN chez eux, à Yaoundé, pas très loin du Gabon. Les Camerounais affronteront la RD Congo le 5 janvier, puis le Zimbabwe cinq jours plus tard, à Limbé. Ils partiront également quelques jours en Guinée Équatoriale.

GROUPE B

Algérie

« Nous allons nous préparer à Sidi Moussa, dans notre centre technique où il y a tout ce qu’il faut pour bien travailler », explique Georges Leekens, le sélectionneur belge des Fennecs. L’Algérie disputera deux matches amicaux à Blida, les 7 et 10 janvier, contre la Mauritanie.

Tunisie

Les Aigles de Carthage, après un rapide regroupement à Tunis, vont passer quelques jours en Espagne, près de Barcelone d’abord, puis à Bilbao, où ils affronteront la Catalogne (28 décembre) et le Pays Basque (30 décembre). De retour à Tunis, ils recevront l’Ouganda (4 janvier), avant d’aller défier l’Égypte au Caire le 8 janvier et de revenir trois jours au pays. « Nous avons privilégié des distances courtes », justifie le sélectionneur Henri Kasperczak.

Sénégal

Les Sénégalais, qui se retrouveront le 2 janvier à Dakar, s’envoleront ensuite pour le Congo. « Nous séjournerons à Brazzaville, qui n’est pas très éloigné de Franceville, où nous jouerons nos trois matchs du premier tour, avec des conditions climatiques très proches », résume Lamine Diatta, le team manager des Lions de la Teranga. Un match amical face à la Libye le 8 janvier est au programme, un autre est à l’étude contre le Congo.

Zimbabwe

C’est à Abidjan que les Warriors débuteront leur préparation, avec un match amical face aux Éléphants locaux ce lundi 26 décembre. Le Zimbabwe s’installera ensuite au centre d’excellence de Mbamkomo, près de Yaoundé (Cameroun), avec une seconde rencontre de préparation contre les Lions indomptables à Limbé (10 janvier).

GROUPE C

Côte d’Ivoire

Comme en 2015, les Éléphants s’installeront à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis), à partir du 2 janvier, avec des matches amicaux face à la Suède (8 janvier) et l’Ouganda (11 janvier). « Les installations sportives et hôtelières sont d’excellente qualité, il ne fait pas trop chaud à cette période de l’année et en 2015, cela avait plutôt réussi à la Côte d’Ivoire de se préparer à Abou Dhabi », rappelle Michel Dussuyer, le sélectionneur des champions d’Afrique.

Maroc

C’est à Al-Aïn, aux Émirats arabes unis, que le Maroc se fixera du 28 décembre au 10 janvier, avec à la clé deux matchs amicaux. Le premier contre l’Iran le 6 janvier, le second face à la Finlande le 9 janvier.

Togo

Ancien sélectionneur du Sénégal, Claude Le Roy connaît le pays par cœur. Et c’est à Saly qu’il a décidé de préparer la CAN. « On va s’entraîner sur les terrains de Diambars, qui sont d’excellente qualité, et nous logerons dans un très bon hôtel situé à quelques minutes en bus. Je ne voulais pas aller dans un pays au climat chaud et humide comme au Gabon, car on perd de l’énergie à travailler dans ces conditions, d’autant que nous aurons parfois trois entraînements par jour », précise le sélectionneur des Éperviers. Un seul match amical est au programme, le 10 janvier contre une sélection des joueurs étrangers du championnat sénégalais.

RD Congo

Les Léopards, comme en 2015, s’installeront près de Yaoundé, au centre d’excellence de Mbankomo. « Nous serons à quelques minutes de vol d’Oyem, où nous jouerons au premier tour », explique Théo Binamungu, le vice-président de la fédération congolaise de football (Fecofa. La RDC affrontera le Cameroun le 5 janvier. Un ou deux autres matches face à des clubs camerounais pourraient avoir lieu.

GROUPE D

Ghana

Les vice-champions d’Afrique 2015, après de longues hésitations, se prépareront à Al-Aïn (Émirats arabes unis). Deux matchs amicaux sont prévus face à des adversaires à désigner, les 6 et 10 janvier.

Mali

Les Maliens ont choisi le Wellness Center de Casablanca pour préparer la CAN. À ce jour, un seul match amical est au programme, face au Burkina Faso, le 7 janvier.

Égypte

Les Pharaons resteront au Caire pour préparer leur grand retour en phase finale, après sept ans d’absence. Ils recevront la Tunisie le 8 janvier.

Ouganda

Les Africains de l’Est auront un programme chargé d’ici au 17 janvier, date de leur match face au Ghana. Cela commencera par un stage à Tunis, avec des matches contre la Libye (1er janvier) et la Tunisie (4 janvier). Puis les Cranes s’envoleront pour Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis où ils se mesureront à la Slovaquie (8 janvier) et à la Côte d’Ivoire (11 janvier).