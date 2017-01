Vidéo – Rwanda : Gérard Sina, le petit entrepreneur devenu un grand de l’agroalimentaire

En 1983, Gérard Sina, fils de paysans rwandais ouvre une boutique d'alimentation à Nyirangarama. Puis il invente une sauce piquante, l'akabanga, et fait fortune. Aujourd'hui, l'entrepreneur a implanté dans sa ville natale plusieurs usines novatrices et ferait travailler près d'un quart de la population locale.

À Nyirangarama, il a même un musée à son nom ! La voiture avec laquelle Gérard Sina a démarré ses activités d’entrepreneur dans l’agroalimentaire y est exposée, bien en évidence. Une exposition y retrace son parcours, depuis sa première boutique jusqu’à l’ouverture de ses usines automatisées.

Dans cette commune rurale, l’entrepreneur est connu. Il est à l’origine de l’ouverture de deux écoles, d’un restaurant, et bientôt, d’une station-service et d’une centrale électrique.

Nombre d’habitants travaillent sur les lignes de fabrication et de conditionnement de ses usines, qui fonctionnent 24h/24h.

Aujourd’hui, l’entreprise de Gérard Sina produit des jus, des beignets, du vin de banane, de la viande… Et chaque fois, comme il l’a fait avec son premier produit, l’entrepreneur garde la recette secrète, et recourt aux services des fermiers et travailleurs locaux.

