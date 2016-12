Barack Obama supprime un programme de surveillance visant notamment les musulmans

La Maison Blanche a annoncé jeudi dans un communiqué du Département de sécurité intérieure le retrait d'un programme de surveillance renforçant les contrôles à l'entrée sur le territoire américain de citoyens d'une liste de 25 pays majoritairement musulmans.

Le système avait été mis en place par l’administration Bush, pour des raisons de sécurité, après le 11 septembre 2001. Il visait surtout les hommes de plus de 16 ans et consistait à enregistrer les empreintes digitales et les photographies des entrants, qui étaient par la suite soumis à un interrogatoire concernant les raisons de leur visite.

Très coûteux, surtout au regard des progrès du passeport biométrique, le programme avait été suspendu, sans être totalement supprimé, en 2011 à la fin du premier mandat de Barack Obama.

La décision d’Obama de le suspendre définitivement intervient après la publication mercredi d’une lettre ouverte du Procureur général de l’Etat de New-York, Eric Schneiderman, dans laquelle le magistrat appelait Barack Obama à démanteler le programme avant l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le 20 janvier prochain.

Le président élu ne s’est jamais publiquement exprimé sur ce registre mais a largement axé sa campagne sur un durcissement de la politique d’immigration américaine, visant tout particulièrement les musulmans.

Si Donald Trump souhaite remettre le programme en vigueur, il devra désormais recréer le système de bout en bout.

Dès le mois de novembre, plus de 200 organisations et associations, dont le Comité anti-discrimination américano-arabe, avaient manifesté leur inquiétude au sujet d’une potentielle réhabilitation de ce programme de surveillance.