RD Congo : Bijimine et Akolo font leur entrée chez les Léopards pour la CAN 2017

Florent Ibenge, le sélectionneur de la RD Congo, va communiquer vendredi la liste des joueurs qui vont participer à partir du 27 décembre au stage de préparation à la CAN 2017 au Cameroun. Avec deux petits nouveaux.

L’absence de Yannick Bolasie est évidemment la plus mauvaise nouvelle du mois de décembre pour la RD Congo, à l’approche de la CAN. Le milieu de terrain d’Everton FC (Angleterre, Premier League), s’est gravement blessé à un genou contre Manchester United, un forfait problématique pour les Léopards. Mais ceux-ci, considérés comme des outsiders très sérieux, pourront compter sur leurs principaux arguments au Gabon, et dès le 27 décembre pour le stage au Cameroun.

Formés en Europe

Le sélectionneur congolais a également décidé d’appeler deux nouveaux joueurs. Il s’agit du milieu de terrain Jonathan Bijimine et de l’attaquant Chadrac Akolo.

Le premier, né à Amiens, est âgé de 22 ans et évolue à Cordoue, en Ligue 2 espagnole. Formé à Sedan, il a ensuite transité par l’Italie (Perugia puis Barletta), avant de rejoindre l’Espagne en 2014. Bijimine avait porté en 2013 le maillot de la sélection Espoirs de la RDC, à l’occasion du Tournoi international de Toulon. Il a disputé 19 matchs cette saison avec le club andalous (16 en championnat et trois en Coupe d’Espagne).

Le second évolue au FC Sion (Suisse, Ligue 1), avec lequel il a déjà inscrit 11 buts depuis le début de la saison (8 en championnat et 3 en Coupe de Suisse). Né à Kinshasa, Chadrac Akolo est arrivé dans ce pays enfant avec sa famille avec le statut de réfugié. Il a d’abord évolué au FC Bex avant d’être repéré par Sion, un des meilleurs clubs du pays, qui l’avait prêté en 2015-2016 à Neuchâtel Xamax (Ligue 2), où il s’était déjà signalé en marquant à neuf reprises.