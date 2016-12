Football : Aubameyang, Mahrez et Mané finalistes pour le trophée du joueur africain de l’année

L'Algérien Riyad Mahrez (Leicester), le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) et le tenant du titre gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) sont les trois derniers footballeurs en lice pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année.

Les trois hommes sont arrivés en tête des votes des sélectionneurs et directeurs techniques des associations affiliées à la CAF et de groupes d’experts du football et des médias.

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l’Algérien Riyad Mahrez ont toutefois la faveur des pronostics. Tous deux sortent d’une excellente saison avec leurs clubs respectifs. Le premier a été sacré meilleur joueur de Bundesliga cet été avec Dortmund et le second a lui aussi été auréolé meilleur joueur de Premier League avec Leicester, ce qu’aucun Africain n’avait réussi avant lui.

Le trophée sera remis le 5 janvier à Abuja au Nigeria.