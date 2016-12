RD Congo : les évêques veulent un accord de sortie de crise avant Noël

Au lendemain d'une journée de violences, lesquelles ont fait au moins une vingtaine de morts en RDC, les évêques ont adressé ce mercredi un ultimatum aux hommes politiques du pays, les pressant de s'entendre pour qu'un accord de sortie de crise soit conclu d'ici Noël.

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) n’est pas disposée à des prolongements indus et à des manœuvres dilatoires, a déclaré son président, Mgr Marcel Utembi, lors de la reprise des négociations entre le pouvoir et l’opposition arbitrées par les évêques, ce mercredi 21 décembre.

« Notre souhait est de clôturer avant Noël. Si les acteurs politiques et la société civile n’arrivent pas à un compromis à cette échéance, à faire des concessions pour une gestion consensuelle de la période transitoire, la Cenco en tirera toutes les conséquences qui s’imposent », a-t-il averti.

Une vingtaine de morts

Selon un « bilan provisoire » donné par l’ONU ce mercredi, 19 personnes ont été tuées et 45 autres blessées dans des heurts entre manifestants et forces de l’ordre dans la journée de mardi, date à laquelle le second et dernier mandat du président Joseph Kabila arrivait à son terme.

Un bilan que conteste le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui fait état de onze morts.

Les négociations directes entre le pouvoir et l’opposition, engagées le 8 décembre sous l’égide de la Cenco, puis suspendues samedi, devaient reprendre ce mercredi. La veille, l’opposant historique Étienne Tshisekedi s’était dit favorable à leur poursuite, tout en appelant le peuple congolais à ne plus reconnaître l’autorité de Joseph Kabila.