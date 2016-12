Ouganda : une caricature sur le génocide rwandais fait grincer des dents à Kigali

Le quotidien gouvernemental ougandais New Vision s'est excusé ce mercredi pour la publication d'une caricature portant sur le génocide de 1994 au Rwanda. Le dessin a déclenché un tollé dans le pays voisin.

En seulement quelques heures de publication, mardi 20 décembre, la caricature en question a fait couler beaucoup d’encre.

Le Pape et Kayumba Nyamwasa

Le dessin incriminé représente le Pape, chapelet à la main, s’adressant au président rwandais Paul Kagamé : « Abbé Kagamé, je ne demande pas uniquement pardon pour le génocide des Tutsis mais aussi pour le penchant que j’ai éprouvé de vouloir éliminer Kayumba Nyamwasa« .

Le Pape fait ici allusion aux tentatives d’assassinat qui ont visé l’ancien chef d’état-major rwandais Faustin Kayumba Nyamwasa. Ce dernier, critique virulent de Paul Kagamé, est aujourd’hui réfugié en Afrique du Sud.

À lire aussi : Affaire Habyarimana : les juges français chercheront de nouveau à entendre Kayumba Nyamwasa

Humour grinçant

La publication de cette caricature avait pour objet de tourner en dérision des propos tenus la semaine passée par Paul Kagamé. Celui-ci avait réclamé que l’Église catholique présente des excuses en tant qu’institution pour son rôle dans le génocide.

L’Église catholique rwandaise a été à plusieurs reprises mise en cause pour sa proximité avec le régime hutu extrémiste de l’époque et pour l’implication de prêtres et de religieux dans les massacres.

Elle a déjà demandé pardon pour l’implication de certains de ses membres dans le génocide, mais estime n’avoir « pas participé au génocide » en tant qu’institution.

« Inacceptable »

La caricature a été dès plus mal accueillies au Rwanda, où New Vision a été comparé au journal satirique français Charlie Hebdo, notamment sur les réseaux sociaux.

« La caricature d’aujourd’hui dans @NewVisionWire est au-delà du mauvais goût. Se moquer du génocide n’est pas amusant. C’est le nier. Inacceptable », a notamment twitté Yolande Makolo, directrice de la Communication à la présidence rwandaise.

Selon une source au sein de New Vision, le directeur du journal aurait depuis personnellement appelé le président Kagame pour lui présenter ses excuses.