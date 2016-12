Musique : Tupac Shakur fait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame

Rappeur mythique des années 90, Tupac Amaru Shakur fait partie des nouveaux entrants du Rock and Roll Hall of Fame, institution qui répertorie les artistes les plus influents.

Le musée, basé à Cleveland dans l’État de l’Ohio aux États-Unis, ne considère les potentiels nouveaux arrivants que 25 ans après la sortie de leur premier album studio. Tupac Shakur, assassiné en septembre 1996, n’aura donc pas perdu de temps puisque 2016 marque le 25ème anniversaire du premier des cinq albums studio sortis de son vivant, 2Pacalypse Now (12 novembre 1991).

Succès moins important que les autres opus de l’artiste né à New York, cet album s’inscrivait déjà dans le discours très politique porté par Tupac Shakur tout au long de sa carrière, avec des thèmes comme la brutalité policière, la drogue et la pauvreté.

Lyriciste brillant, Tupac est un des rappeurs les plus emblématiques de l’histoire du hip-hop. Sa carrière musicale éclair (cinq albums studio entre 1991 et 1996) s’est doublée d’une rivalité très médiatisée avec l’artiste Notorious B.I.G, autre légende du rap des années 90 et un temps soupçonné d’avoir orchestré le meurtre de Tupac.

Introduction le 7 avril

Tupac Amaru Shakur est le sixième artiste hip-hop à faire son entrée au Rock and Roll Hall of Fame, quelques mois après l’entrée de ses aînés, le quartet pionnier du gangsta rap, NWA.

Pearl Jam, Joan Baez, Journey, Electric Light Orchestra et Yes complètent la liste des artistes admis au sein de la prestigieuse institution. La cérémonie d’introduction aura lieu le 7 avril à Brooklyn.