Assassinat de l’ambassadeur de Russie en Turquie : Ankara accuse le réseau du prédicateur Gülen

Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlüt Cavusoglu, a affirmé lors d'une rencontre avec son homologue américain John Kerry que le réseau du prédicateur Fethullah Gülen, bête noire d'Ankara, était "derrière" l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie, selon l'agence de presse progouvernementale Anadolu.

« La Turquie et la Russie savent que derrière l'attaque contre l'ambassadeur de Russie à Ankara Andreï Karlov, il y a FETO » (acronyme désignant le réseau de Fethullah Gülen), a-t-il déclaré. Fethullah Gülen, un opposant au régime de Recep Tayyip Erdogan basé aux États-Unis, est soupçonné également par certains titres de la presse turque ainsi que par le maire d'Ankara d'être derrière cet assassinat. En réponse, l'intéressé s'est dit « choqué et profondément attristé » par le meurtre d'Andreï Karlov. « Aucun acte terroriste ne peut être justifié, quels que soient ses auteurs et leurs mobiles », a ajouté celui qui est soupçonné par les autorités d'être l'instigateur du putsch manqué de juillet. La Russie participe à l'enquête

Dix-huit enquêteurs, agents des services secrets et diplomates russes ont atterri ce mardi à l’aéroport d’Ankara, afin d’enquêter sur le meurtre lundi soir de l’ambassadeur russe en Turquie, Andreï Karlov, a annoncé Sergueï Lavrov en charge de la diplomatie au Kremlin.

Dès lundi 19 décembre, le Président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus au téléphone pour convenir de la participation des enquêteurs russes.

Sergueï Lavrov a précisé que l’avion ayant déposé le contingent russe mardi matin ramènerait en Russie le corps d’Andreï Karlov, 62 ans, abattu de plusieurs balles par un policier turc alors qu’il prenait la parole à l’inauguration d’une exposition d’art dans la capitale turque.

Six personnes interpellées

Depuis, six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à Aydin dans l’ouest du pays, ville d’origine du tireur, Mevlüt Mert Altintas. Il s’agirait, selon l’agence de presse Dogan, de proches du policier turc.

Le quotidien pro-gouvernemental Sabah précise que l’agent n’était pas en service lundi soir mais qu’il est entré dans la galerie grâce à son badge, bien que son arme ait sonné au portique de sécurité.

Des clichés pris avant son acte le montrent derrière le diplomate, dans la position d’un garde du corps. Mevlüt Mert Altintas a ensuite ouvert le feu sur l’ambassadeur russe, devant les caméras, avant de justifier son geste en affirmant agir pour venger Alep, ville symbole de la rébellion syrienne reprise par les troupes du régime de Bachar Al-Assad, soutenu par les Russes.

Le tireur a été abattu par les forces d’intervention spéciale de la police turque.

Le secrétaire général de l’Otan réagit

L’OTAN et l’Union européenne ont également réagi à l’assassinat de l’ambassadeur de Russie en Turquie, le qualifiant respectivement d’ « acte odieux » et d’ « attaque inconcevable ». Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne s’est dite « profondément choquée par l’attaque inconcevable contre l’ambassadeur Andreï Karlov ».

Le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, a quant à lui présenté ses condoléances à la famille du diplomate et au « peuple russe », en estimant que « rien ne justifiait un acte aussi odieux ». Jens Stoltenberg participait ce lundi à Bruxelles à une instance de dialogue et de consultation entre l’OTAN – dont la Turquie est un pilier historique – et la Russie.

Lors d’une rencontre avec son homologue turc, Sergueï Lavrov a appelé mardi à ne pas faire de « concessions aux terroristes » dans la crise syrienne.