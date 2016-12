Anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor : le président-poète en 10 citations

Le 20 décembre 2001, Léopold Sédar Senghor décédait à l'âge de 95 ans. 15 après la disparition du président-poète sénégalais, Jeune Afrique a réuni certaines de ses citations les plus marquantes.

Léopold Sédar Senghor a toujours mêlé politique et écriture. Arrivé en France en 1928 à l’âge de 22 ans, il obtient l’agrégation de grammaire sept ans plus tard. Sa rencontre avec différents étudiants issus de la diaspora, notamment Aimé Césaire, l’amène à développer le concept de Négritude.

D’abord enseignant dans un lycée, il est ensuite mobilisé dans l’armée coloniale lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Fait prisonnier, il passera deux ans dans des camps en France.

Dès 1945 il s’engage en politique, à l’Assemblée nationale française dans un premier temps, avant de devenir – à la suite de l’éclatement de la Fédération du Mali – le premier président de la République du Sénégal en 1960.

Président modéré, il reste 20 ans à la tête de l’État avant de quitter son poste en 1980. En 1984, il devient le premier africain élu à la prestigieuse Académie française.

Extrait de Chants d’ombre, Femme noire (Le Seuil, 1945) :

Extrait de Hosties noires, Thiaroye (Le Seuil, 1948) :

Extrait de Hosties noires (Le Seuil, 1948) :

Extrait de Éthiopiques, Chaka (Le Seuil, 1956) :

Extrait de Éthiopiques, Comme les lamantins vont boire à la source (Le Seuil, 1956) :

Extrait de son discours au congrès de l’Union nationale de la jeunesse du Mali, à Dakar en 1960 :

Extrait de l’article Le Français, langue de culture paru dans la revue Esprit de novembre 1962 :

Extrait de Liberté 1 : Négritude et humanisme (Le Seuil, 1964) :

Extrait d’une interview par Jeune Afrique en novembre 1977 :

« En réalité nos peuples (Arabo-Berbères et Négro-Africains) sont métisses ethniquement et culturellement. Quand je me rend au Maghreb, je me sens chez moi. »