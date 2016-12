Photographie : Addis Foto Fest, au delà des clichés

Voyager au-delà des clichés, c'est l'objectif de l'artiste éthiopienne Aidah Muluneh qui organise pour la quatrième fois un festival consacré à la photographie dans la capitale éthiopienne. Plus de cent créateurs attendus, jusqu'au 20 décembre 2016.

La quatrième édition du festival international de photographie d’Addis-Abeba, Addis Foto Fest, a ouvert jeudi 15 décembre dans la capitale éthiopienne pour cinq jours. Fondé par la photographe Aidah Muluneh – connue notamment pour ses portraits de femmes noires maquillées en blanc ou bleu – et organisé par Desta for Africa Creative Consulting PLC, ce festival unique en Afrique de l’Est a lieu tous les deux ans et rassemble de nombreux professionnels du monde de la photo : artistes, commissaires d’exposition, journalistes.

Cette année, ce sont 134 photographes venus de 40 pays différents qui vont se retrouver pour présenter leurs travaux et échanger. « Notre festival est, d’une certaine manière, un voyage visuel dans l’inconnu, au-delà de nos frontières, par lequel nous encourageons notre public à découvrir le pouvoir de la photographie non pas seulement comme une façon de documenter le temps, mais aussi comme un outil permettant d’explorer tout le spectre de la créativité », écrit Aidah Muluneh.

Une ville de photographies

Expositions, conférences, débats et lectures de portfolio auront lieu à travers toute la ville (Sheraton Addis, Institut culturel italien, DinQ Art Gallery, Fendika Cultural Center, National Museum of Ethiopia, Lela Gallery, etc.). « La photographie n’est pas un simple exercice d’orgueil et en aucun cas elle ne doit perpétuer les clichés, au contraire, elle doit plutôt nous rapprocher et nous permettre de nous comprendre », poursuit l’artiste. Parmi les nombreux artistes présentés, Amilton Neves du Mozambique, Yonas Tadesse d’Ethiopie, Salvo Bombara d’Italie, Tahir Karmali du Kenya, Dina Oganova de Géorgie, Nii Obodai du Ghana, Abdo Shanan d’Algérie ou encore la très remarquée Sarah Waiswa d’Ouganda. La remise des prix AFF est annoncée pour le 19 décembre : les gagnants recevront notamment des appareils photo et des imprimantes.