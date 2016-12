Algérie : Ryad Boudebouz blessé, incertain pour la CAN-2017

Le milieu offensif de Montpellier sera opéré jeudi du genoux droit, a annoncé le club héraultais mardi, par communiqué. Arrêté pour plusieurs semaines, l'Algérien de 26 ans n'est pas certain de pouvoir participer à la CAN-2017 mi-janvier.

« Ryad Boudebouz sera opéré jeudi du ménisque du genou droit », a annoncé le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) sur son site mardi 13 décembre. Le meneur de jeu de Montpellier, meilleur buteur (7 buts) s’est dit « dégoûté mais vous me connaissez : je reviendrai plus fort », a-t-il affirmé sur son compte Twitter.

Le milieu de 26 ans n’est donc pas certain de pouvoir disputer avec l’Algérie la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2017), qui aura lieu du 14 janvier au 5 février au Gabon.

Si son club de Montpellier n’évoque qu’une « indisponibilité » de « plusieurs semaines », sans donner plus de détail, le quotidien sportif l’Equipe affirme que Ryad Boudebouz « va devoir observer un repos de six semaines, et donc manquer la CAN« .

Le meneur de jeu de Montpellier, meilleur buteur (7 buts) s’était blessé samedi lors de la défaite à Lille (2-1), comptant pour la 17e journée de Ligue 1.