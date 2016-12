Tchad : onze morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs

Onze personnes sont mortes samedi dans l'est du Tchad dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs, ont rapporté lundi à l'AFP des habitants et des témoins.

Ces violences ont éclaté lorsque des chameaux ont envahi le champ d’un agriculteur non loin de la ville d’Abéché, dans l’est du Tchad, selon ces sources locales. Le bilan est de huit morts parmi les agriculteurs et trois parmi les éleveurs.

Retour au calme

Lundi, la situation était calme grâce à la médiation des autorités locales, ajoute la même source. Le conflit entre agriculteurs et éleveurs est récurrent au Tchad, pays à vocation agropastorale.