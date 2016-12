Attentat contre une église copte au Caire : Abdel Fattah al-Sissi annonce l’arrestation de quatre suspects

Le président égyptien a annoncé lundi l'arrestation de quatre suspects dans l'enquête sur l'attentat contre une église copte au Caire qui a fait 24 morts dimanche. Il a par ailleurs indiqué que l'identité du kamikaze était désormais connue.

« Trois hommes et une femme ont été arrêtés et deux autres personnes sont toujours recherchées », a indiqué le président Sissi, lundi 12 décembre, à l’occasion des funérailles des 24 victimes de l’attentat de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. Il a également indiqué que l’auteur des faits était un kamikaze qui portait une ceinture d’explosifs.

« L’auteur de l’attentat est Mahmoud Chafiq Mohamed Mostafa, il a 22 ans et il s’est fait exploser à l’aide d’une ceinture explosive, ce n’était pas une bombe », a-t-il expliqué, précisant que la police avait passé la nuit à rassembler les parties du corps du kamikaze afin de l’identifier.

Un « coup dans le cœur » de l’Égypte

« C’est un coup qui nous a fait mal mais qui ne va pas nous briser », a conclu le président égyptien, qui s’exprimait devant des dignitaires civils et religieux, coptes et musulmans. Plusieurs centaines de fidèles s’étaient également rassemblées dans l’église de la Vierge Marie, où les cercueils des victimes étaient alignés près de l’autel.

Le pape Tawadros II, chef de l’Eglise copte orthodoxe, a quant à lui qualifié l’attentat de « coup dans le cœur » de l’Égypte. La communauté copte égyptienne n’avait pas connu d’attentat aussi meurtrier depuis l’attaque suicide qui avait fait plus d’une vingtaine de morts le 1er janvier 2011 à la sortie d’une église à Alexandrie.