Méditerranée : six morts et 1 164 personnes secourues dimanche au large de la Libye

Six personnes sont mortes et 1 164 autres ont été secourues dans des opérations de sauvetage d'embarcations en détresse dimanche en Méditerranée, ont annoncé les gardes-côtes italiens.

Les migrants se trouvaient à bord de six canots pneumatiques et d’un bateau en bois. Pour les secourir, au large de la Libye, les gardes-côtes, l’opération navale l’Union européenne, des navires de la Marine italienne ainsi que l’Aquarius, le navire de secours affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), ont été déployés.

