Crise au Burundi : pour le facilitateur Mkapa, le président Nkurunziza est « légitime »

Selon l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, facilitateur dans la crise burundaise, le président Pierre Nkurunziza est bel et bien légitime. Il l'a fait savoir vendredi lors d'une conférence de presse clôturant sa visite de deux jours à Bujumbura.

Benjamin Mkapa, cité par SOS Media Burundi, a appuyé ses propos, lançant : « Les gens qui doutent encore de sa légitimité sont fous. Où est-ce qu’ils tirent cela ? (sic) Ces gens ont perdu le nord. Le peuple burundais a tranché et les gens devraient plutôt penser à se préparer pour les élections de 2020. »

Des propos qui ont fortement déplu à certains membres de l’opposition, qui accusent déjà la médiation tanzanienne d’amateurisme et de collusion avec le pouvoir burundais. Pour le CNARED, la principale coalition des partis d’opposition burundais, « cette déclaration du Facilitateur a le mérite d’être claire et limpide quant au sort du processus des pourparlers d’Arusha : il vient de mettre fin à ce processus, ce qui constitue une démission et un aveu d’échec ».

Le CNARED craint que cette légitimation du gouvernement de Bujumbura ne mène à un regain d’exactions dans la capitale burundaise. La coalition des partis d’opposition a appelé l’ONU à prendre la relève des pourparlers inter-burundais.

Pour rappel, les autorités burundaises avaient sans surprise refusé toute collaboration avec la commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, lancée fin novembre pour enquêter sur les crimes perpétrés depuis le début de la crise burundaise, en avril 2015. Une situation déclenchée par la candidature, contraire à la constitution burundaise, du président Pierre Nkrunziza pour un troisième mandat.