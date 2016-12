Video – Jean Bamanisa, nouveau roi du ciment en RD Congo ?

Jean Bamanisa est un homme d’affaire congolais et le gouverneur de la Province orientale, située au nord du pays. Il lance sa première entreprise dans les années 1980, avant de devenir le PDG de Barnet Group. En janvier 2017, il ouvrira sa première cimenterie.

À lire aussi Vidéo - Mobile banking en RD Congo : les banques tentent de se faire un réseau

30 ans après avoir créé sa première entreprise, après avoir investi dans l’immobilier et le pétrole, Jean Bamanisa se lance à présent dans le secteur du ciment. Avec son associé sud-africain, il a investi dans un projet d’usine de 300 millions de dollars. Le projet en question est en passe de devenir une cimenterie gigantesque.

Objectif : produire 3 600 tonnes de ciment au quotidien, soit 50 000 sacs par jour, et devenir le principal leader sur ce marché où l’importation est monnaie courante. L’usine, qui doit ouvrir début 2017, doit tourner 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Si pour l’heure, l’homme d’affaires partage encore son temps entre visite de chantiers et prospection, il semble voir loin. Autour de sa future cimenterie, il ambitionne d’édifier des habitations, des commerces voire des hôtels. Bâtis avec − pourquoi pas−, sa propre matière première. Dans le but de stimuler l’activité des secteurs du BTP et de l’immobilier, il prévoit même d’organiser prochainement un salon du bâtiment et de l’immobilier à Kinshasa.

Suivez-le, dans ce reportage de l’émission Réussit, un magazine mensuel économique co-produit par le groupe Jeune Afrique, Canal + Afrique et Galaxie Presse.

Partagez vos réactions sur notre page Facebook ou sur Twitter avec#reussiteCP.

Retrouvez tous les reportages de Réussite en cliquant ici.