Télécoms : Méditel devient Orange Maroc

Numéro deux du marché de la téléphonie mobile dans le royaume chérifien, l’opérateur créé en 1999 passe sous les couleurs de sa maison-mère française.

Présent dans 29 pays, le groupe français Orange a annoncé le 8 décembre le lancement de la marque du même nom au Maroc. Elle remplace désormais Méditel. Avec 14,2 millions de clients à fin septembre 2016, l’opérateur marocain est la deuxième plus importante filiale de l’opérateur hexagonal en nombre d’abonnés au Moyen-Orient et en Afrique après l’Égypte. Elle contribue à près de 10 % de son chiffre d’affaires dans cette région.

A cette occasion, Stéphane Richard a rappelé l’importance stratégique de l’Afrique pour son entreprise. « Nous sommes donc ravis que Méditel devienne Orange au moment où le marché marocain prend résolument le tournant de la digitalisation, a-t-il déclaré. Désormais, la marque Orange sert plus de 55 millions de clients arabophones dans cette région, ce qui renforcera notre leadership et nous aidera à poursuivre nos investissements pour développer une meilleure qualité de service ».

Sur le terrain, le rebranding sera mené par Yves Gauthier, qui en début d’année, avait déjà supervisé le passage de la filiale égyptienne à la marque Orange. « Les usages de nos clients évoluent, a ajouté ce dernier. Nous souhaitons accompagner nos clients dans leur quotidien connecté, quels que soient leurs besoins et leurs envies ».

Numéro deux au Maroc

Créée en 1999, Méditel est numéro deux de la téléphonie mobile au Maroc avec 32,89% de part de marché derrière Maroc Télécom (42,91%), filiale d’Etisalat, et devant Inwi (24,2%), contrôlé par le holding royal SNI (Société nationale d’investissement).

Ces dernières années, Méditel a investi de manière soutenue dans son réseau, qui comprend plus de 5 400 kilomètres de fibres optiques et plus de 4 000 sites radio couvrant le territoire du royaume chérifien. L’opérateur couvre 99 % de la population avec ses réseaux 2G et 3G. Comme ses concurrents, il possède également une licence 4G, exploitée de manière commerciale depuis juin 2015.

Le groupe Orange accompagne Méditel depuis décembre 2010 suite à l’acquisition de 40 % de la société. Depuis juillet 2015, il détient 49% du capital de Méditel et consolide ses résultats financiers dans les comptes du groupe.