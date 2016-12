Mauritanie : Antônia Barbosa écrit sa mélancolie intime

Plus qu’une passion, l’écriture est pour elle une catharsis.

Née sur la presqu’île de Saint-Louis du Sénégal, Antônia Laura Carolina Barbosa Fortés n’avait que 12 ans, en 1964, lorsque ses parents, tous deux originaires du Cap-Vert, ont traversé la frontière qui les séparaient de la Mauritanie pour venir s’installer à Nouakchott.

Depuis, elle ne l’a plus quittée. Elle a vu la jeune capitale s’élever puis se tasser sur ses dunes, le vent de sable créer des monticules, les pelleteuses creuser des cratères, les bâtisses se construire.

Deuil et amours contrariées

Elle a écouté sa grand-mère lui murmurer l’histoire et la musique de la terre de ses origines. Des confidences et des fêlures, où se mêlent les deuils et les amours contrariées, que « Tonia » conte à son tour dans ses romans, publiés en version numérique et papier chez Édilivre ! Pierre tombale ou Aïda la rose qui se meurt (2009), Souleymane, un amour perdu au-delà des collines (2010) et Le Silence de mon père (2011). Le suivant, Carrefour Madrid, Route de l’Espoir, est en attente de publication.

• Le Silence de mon père (Édilivre, 522 p., 2011)