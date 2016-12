France : Manuel Valls candidat à l’élection présidentielle

Quatre jours après le renoncement de François Hollande a briguer un second mandat, Manuel Valls a annoncé, dans son fief d'Evry, sa candidature à la présidence. Bernard Cazeneuve le remplace.

Manuel Valls sera bel et bien candidat à l’élection présidentielle de 2017. Quatre jours après l’annonce du renoncement de François Hollande, l’actuel Premier ministre français a annoncé lundi 5 décembre sa candidature à la primaire de gauche organisée les 22 et 29 janvier 2017. Une déclaration qui n’est en rien surprenante puisque la rumeur d’une candidature du locataire de Matignon avait pris de plus en plus d’ampleur depuis son entretien au JDD, publié le 27 novembre, où il disait ne pas exclure une participation à cette primaire.

Manuel Valls s’est posé en candidat rassembleur, assurant que sa candidature portée par le slogan « Faire gagner tout ce qui nous rassemble » serait « celle de la conciliation, celle de la réconciliation », a-t-il déclaré dans son fief d’Evry, avant d’ajouter que « la division est toujours une affaire qui se fabrique à plusieurs. Chacun devra faire un effort. Moi le premier ».

Son successeur Bernard Cazeneuve

L’ancien ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a été nommé mardi 6 décembre au poste de Premier ministre pour lui succéder, après que Manuel Valls a présenté sa démission à François Hollande.

L’ancien maire d’Evry devient donc le huitième candidat déclaré à la primaire de gauche et rejoint Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, François de Rugy, Marie Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, Jean-Luc Bennahmias et Pierre Larrouturou.