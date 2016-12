Ghana : une fausse ambassade américaine a délivré des visas pendant 10 ans

Selon le secrétaire d'État américain, une fausse ambassade américaine qui pendant plus de dix a délivré des visas contrefaits permettant d'accéder au territoire américain et européen a été fermée au Ghana.

D’après le secrétariat d’État américain, dont l’annonce a été relayée par Reuters, cette fausse ambassade était tenue par des « malfaiteurs ghanéens et turcs appartenant à un un réseau criminel », dont un avocat ghanéen spécialiste du droit de l’immigration et du droit pénal.

Les faux agents consulaires étaient des citoyens turcs parlant l’anglais et l’allemand. Ils auraient pu conduire leurs activités illicites pendant plus de dix ans, en bénéficiant notamment du silence d’agents de l’administration corrompus auprès desquels ils se procuraient des documents vierges pour délivrer des visas, expliquent les autorités américaines.

Jusqu’à sa fermeture l’été dernier, l’établissement était ouvert chaque lundi, mardi et vendredi, avec pour signes distinctifs un drapeau américain flottant à l’extérieur et une photo du président Barack Obama à l’intérieur du bâtiment. Pour faire la promotion de ses services, il faisait de la publicité à travers des prospectus et des panneaux d’affichages au Ghana, mais aussi en Côte d’Ivoire et au Togo.

150 passeports saisis

Au cours de l’opération, plusieurs suspects auraient été arrêtés, un ordinateur portable et un portable auraient été saisis. Selon le secrétariat d’État américain au total, 150 passeports de dix pays différents auraient été retrouvés, comportant des visas contrefaits.

La fermeture de cette fausse ambassade a eu lieu dans le cadre d’une plus vaste opération de lutte contre la fraude au Ghana. Selon le secrétariat d’Etat américain, une fausse ambassade néerlandaise aurait également été démantelée dans le cadre de cette opération.