Musique : Stromae arrête la chanson « pour les quelques années à venir »

Vous ne devriez plus entendre chanter Stromae d'ici un bon moment. L'artiste belge a déclaré cette semaine dans un entretien au magazine Les Inrocks vouloir se retirer du devant de la scène et se consacrer à la composition et l'écriture.

« Chanter, je n’en ai pas du tout envie ». L’annonce, tirée d’un entretien aux magazine des Inrocks, paru le 30 novembre, a de quoi surprendre : Stromae se retire de la scène. L’artiste belge d’origine rwandaise a, à seulement 31 ans, décidé de mettre en parenthèse sa carrière de chanteur.

« J’ai envie d’écrire, de composer, mais un peu plus dans l’ombre. Continuer le travail qu’on a déjà fait pour moi, mais le faire pour d’autres. C’est la ligne pour les quelques années à venir », explique-t-il.

Après le succès de son album Racine Carrée et une tournée africaine marquée par les problèmes de santé, Paul Van Haver, son véritable nom, a ainsi décidé de mettre sur la touche (provisoirement ?) le personnage de Stromae.

Coïncidence ? Le 1er octobre dernier, un livre biographique du journaliste belge Thierry Coljon paraissait sous le titre Stromae est mort à New York.