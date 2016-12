Sondage : selon vous, qui est le meilleur footballeur africain de l’année 2016 ?

L'année 2016 touche à sa fin. Il est donc temps de se pencher sur les performances des footballeurs africains afin d'élire celui qui aura été le meilleur joueur des douze derniers mois. Jeune Afrique vous propose de voter pour un des 18 prétendants que nous avons sélectionnés.

Le choix sera difficile. D’un côté, le meilleur joueur du championnat d’Angleterre la saison dernière, l’Algérien Riyad Mahrez. De l’autre, Pierre-Emerick Aubameyang, un des tout meilleurs buteurs en Europe avec Dortmund. Et, pour corser le tout, un Serge Aurier qui s’est affirmé au Paris-Saint Germain, un Sadio Mané souverain à Liverpool, tout comme Mohamed Salah à l’AS Rome.

Jeune Afrique a sélectionné 18 joueurs qui peuvent prétendre, selon nous, au titre de meilleur joueur africain de l’année 2016. Ils évoluent en Europe, comme Éric Bailly et Cédric Bakambu, ou sur le continent africain, comme Denis Onyango et Rainford Kalaba. C’est désormais à vous de choisir votre favori, et de voter parmi ces prétendants, en utilisant le module ci-dessous. Attention, il n’y aura qu’un gagnant !