Football : l’Ivoirien Didier Drogba confirme qu’il quittera Montréal à la fin de l’année

L'ancien international ivoirien Didier Drogba a confirmé ce mardi 22 novembre qu'il quittera le club Montréal à l'expiration de son contrat en fin de saison, soit mi-décembre.

« C’était mon dernier match ici », a déclaré Didier Drogba aux journalistes à l’issue de la demi-finale aller du championnat nord-américain (MLS) remportée 3 à 2 par son équipe face à Toronto, mardi 22 novembre. « Mais le plus important, ce n’est pas cela, c’est le prochain match, la demi-finale retour, qu’il faut gagner », a poursuivi l’attaquant, entré en jeu les vingt dernières minutes de la rencontre.

Juste après la fin de la demi-finale aller, l’Impact de Montréal a organisé sur la pelouse du Stade olympique une cérémonie d’adieu, avec diffusion d’une vidéo retraçant la carrière de Drogba sous son maillot et remise d’un cadeau. L’ancien buteur de Chelsea, âgé de 38 ans, a pris le micro pour remercier les supporters du club et ses dirigeants.

« Je voulais remercier le club d’avoir cru en moi, c’était un pari osé, c’est ici que je voulais être, je remercie tout le monde du fond du cœur, c’était génial », a-t-il déclaré. « On a vécu de grands moments ensemble, de grosses émotions, c’est dommage que cela se finisse », a ajouté Didier Drogba qui devrait poursuivre sa carrière de joueur dans un nouveau club, au moins jusqu’au terme de la saison 2017-18.

À lire aussi : Football : Drogba affole la MLS

« J’ai envie de jouer »

« J’ai envie de jouer, tout est ouvert, ce que je veux c’est prendre du plaisir, rien n’est clair mais je veux me donner les possibilités, si un jour on a besoin de moi, d’être disponible, peu importe le poste, donc ça passe par des cours, des examens, je vais essayer de passer tous mes diplômes et puis d’être disponible si jamais on a besoin de moi », avait-il déclaré dimanche 20 novembre sur la radio RTL.

Et d’ajouter : « Mentalement je ne suis pas fatigué. Je peux rester 2 heures à l’entraînement à répéter mes gammes. Devant un ballon je suis encore comme un gamin ».

Depuis son arrivée en juillet 2015, Drogba a marqué un total de 22 buts en 38 matchs. Il a permis à Montréal d’atteindre les play-offs en 2015 et en 2016, même s’il a perdu cette saison son statut de titulaire. Montréal réalise en 2016 la meilleure saison de son histoire et peut devenir la première équipe canadienne à disputer la finale de la MLS. Elle se tiendra le 11 décembre prochain.