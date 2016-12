Joueur africain de l’année : Aubameyang, Mahrez, Mané, Salah et Slimani finalistes

La CAF a dévoilé mardi sa sélection des cinq finalistes pour le trophée de joueur africain de l'année.

À leur manière, ils ont tous brillé en 2016. Alors que la fin d’année approche, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mardi sa liste des cinq finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l’année.

On y retrouve les deux Algériens de Leicester : Riyad Mahrez, déjà élu meilleur joueur de Première Ligue en 2015-2016 et grand artisan du titre des Foxes, ainsi que son compère Islam Slimani. À leurs côtés figure en bonne place le milieu offensif de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané. Transféré de Southampton aux bords de la Mersey pour 41 millions d’euros cet été, il était devenu par la même occasion le joueur africain le plus cher de l’histoire.

Aubameyang peut conserver sa couronne

Le vainqueur sortant, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, et l’Égyptien Mohamed Salah complètent cette liste. Aubameyang, également sélectionné parmi les finalistes du Ballon d’Or en compagnie de Riyad Mahrez, pourra faire valoir ses statistiques personnelles impressionnantes – déjà 12 buts en dix matches de championnat – mais aussi les bons résultats de Dortmund, récent vainqueur du choc contre le Bayern Munich.

L’Égyptien Mohamed Salah joue pour sa part un grand rôle dans le bon début de saison de son club, l’AS Roma, mais aussi dans le renouveau relatif de sa sélection des Pharaons. Il comptabilise déjà 8 buts en 13 matches de Série A.

La remise des trophées se déroulera le 5 janvier 2017 à Abuja, capitale du Nigeria. Le vainqueur sera notamment choisi par les votes des sélectionneurs ou directeurs techniques, des 54 associations affiliées à la CAF, plus les votes de « membres associés », la Réunion et Zanzibar, et de dix membres d’un panel d’experts.

Liste des finalistes par ordre alphabétique:

Pierre-Emerick Aubameyang (GAB/Dortmund/GER)

Riyad Mahrez (ALG/Leicester/ENG)

Sadio Mane (SEN/Liverpool/ENG)

Mohamed Salah (EGY/AS Rome/ITA)

Islam Slimani (ALG/Leicester/ENG)