Alliance exclusive entre Société générale et Amex en Afrique de l’Ouest

Cet accord couvre huit pays africains.

Depuis Dakar, Cheikh Mbacké Fall, vétéran des équipes ouest-africaines de Société générale et directeur de son Centre de services mutualisés paiements et mobile régional, va coordonner le déploiement des solutions de paiement d’American Express (n°3 mondial) dans les pays d’implantation en Afrique du groupe français. Il s’agit du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de Madagascar et du Sénégal.

Société générale vient de décrocher un partenariat exclusif – à l’exception de Madagascar – avec le géant du paiement américain dans ces pays en vertu duquel « tout commerçant souhaitant accepter les paiements des porteurs de cartes American Express devra signer un contrat avec Société générale », souligne un communiqué commun daté du 21 novembre.

D’ici fin 2016, la solution de paiement d’Amex sera déployée auprès de la Société générale de banques de Côte d’Ivoire. La filiale du groupe français, dirigée par Hubert de Saint Jean, est le leader local avec un bilan de 1,74 milliard d’euros. Selon nos informations, la première vague d’installation des terminaux de paiement électronique chez les commerçants clients de Société générale dans ces pays sera achevée au 1er semestre 2017.

Acteurs clés

Pour mener ce projet, Cheikh Mbacké Fall bénéficiera de l’appui du pôle banque et services financiers internationaux de Société générale co-dirigé par Jean-Luc Parer et Didier Hauguel. La direction de l’ensemble des opérations dans la zone Afrique, Asie, Méditerranée et Outremer est assurée par Alexandre Maymat. Le groupe français réalise en Afrique 4,8 % de son produit net bancaire, qui a atteint 25,64 milliards d’euros en 2015.

L’accord exclusif annoncé le 21 novembre vient compléter d’autres partenariats ouverts [non-exclusifs] signés entre Société générale et les leaders américains Visa (n°1 mondial avec 2,4 milliards de cartes en circulation fin 2014) et Mastercard (n°2 avec 1,437 milliard de cartes), contre 117,8 millions de cartes American Express (données 2015).

En 2015, American Express a réalisé un chiffre d’affaires de 32,8 milliards de dollars (-4 %), pour un résultat net de 5,2 milliards (-12 %). Outre Société générale, le groupe américain compte parmi ses partenaires en Afrique le leader kényan Equity Bank. Ses activités en Afrique, au Moyen-Orient et en Turquie sont pilotées depuis Londres par Andrew Stewart.