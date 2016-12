Cinéma : « La Fine Équipe » inverse les rôles pour mieux dénoncer le racisme

Into The Chic a vu le fim "La Fine Équipe", une comédie sociale douce-amère qui s’empare du thème du racisme anti-blanc.

Stan est une jeune Antillaise au style Tomboy, interprétée par la touchante Annabelle Lengronne. Elle rêve de devenir rappeuse professionnelle. Elle a un Capes de français, mais c’est à un public beaucoup moins académique qu’elle souhaite insuffler sa verve et débiter son flow énervé, au sein de Varek, un groupe de « hardcore conscient ; phénomène 2011 ».

Seule fille à bord, cette leadeuse dans l’âme décide d’emmener sa bande de gentils trublions à teneur 100% black en tournée, pour lui faire revivre ses heures de gloire. Entre temps, elle croise Omen, un fan de la première heure un peu lunaire, qui insiste pour accompagner le combo havrais, gratuitement, en officiant comme chauffeur-régisseur. Problème : il est blanc.

Lire la suite et découvrir la bande annonce sur Into The Chic, une publication de Jeune Afrique, en cliquant ici.