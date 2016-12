L’assureur marocain Saham Finances s’étend à Maurice

Après le Rwanda, où il s'était rendu acquéreur de la compagnie rwandaise d'assurance et de réassurance Corar-AG en juin 2014, Saham Finances, le pôle assurance, assistance et crédit à la consommation du marocain Saham Group, poursuit son expansion est-africaine par croissance externe.

Dans une annonce, datée du 30 août et transmise à Jeune Afrique lundi 19 septembre, Saham Finances, le numéro un du secteur en dehors de l’Afrique du Sud, fait état de l’achat à 100% du capital de Sun Insurance Co Ltd.

La compagnie d’assurance est active à l’Île Maurice depuis qu’elle y avait obtenu l’autorisation administrative d’exploiter les assurances vie (décès, épargne, retraite) et non-vie (assurances de biens, assurances de responsabilité et assurances santé) en 1981, avant de céder sa branche vie en 2010 à Anglo-Mauritius Assurance Society (depuis devenu Swan).

C’est donc sur les autres catégories de risques couverts par Sun Insurance, incendie, accident ou transport, que Saham Finances a jeté son dévolu, pour un montant qui n’a pas été rendu public.

Un marché à 700 millions de dollars

Fort de participations dans 61 compagnies d’assurance et de réassurance en Afrique et au Moyen-Orient (700 agences et 3 000 collaborateurs), Saham Finances fait ainsi son entrée sur le marché mauricien dont il estime qu’il compte 25 compagnies d’assurances, pour un total de chiffre d’affaires (primes acquises) de 700 millions de dollars.

L’opération « permet à Saham Finances de consolider son développement en Afrique et notamment, en Afrique de l’Est à travers le Kenya, le Rwanda et Madagascar », a commenté l’assureur marocain dans sa déclaration.

Saham Finance, dont le sud-africain Sanlam avait acheté 30% en novembre 2015, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,01 milliard de dollars en 2014.

Saham Finances est détenu par le holding Saham Group, fondé en 1995 par le Marocain Moulay Hafid Elalamy, actuel ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique.