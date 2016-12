Présidentielle à São Tomé : la victoire de Carvalho annulée, le pays se dirige vers un second tour

La commission électorale a annoncé ce vendredi 22 juillet l'annulation du scrutin. Une première en vingt-cinq ans de démocratie.

L’élection présidentielle à São Tomé et Principe, petit archipel réputé pour sa paix civile, a connu un coup de théâtre avec l’annulation de la victoire au premier tour d’Evaristo Carvalho, a annoncé la Commission électorale (Cen).

Cette décision ouvre la voie à un second tour entre M. Carvalho, candidat du Premier ministre Patrice Trovoada, et son concurrent direct, le président sortant Manuel Pinto da Costa (indépendant), ont indiqué, vendredi 22 juillet, la Commission et le Tribunal constitutionnel.

C’est une première en 25 ans de démocratie dans ce pays d’à peine 200 000 habitants : la Commission électorale a démenti les résultats qu’elle avait annoncés dans la nuit de dimanche à lundi après le vote, et qui donnaient gagnant M. Evaristo Carvalho avec 50,1%. M. Carvalho avait alors obtenu 34 629 voix, devançant le président sortant Manuel Pinto da Costa (24,8%, 17.121 voix) et Maria das Neves (24,1%, 16.638).

Aucune date précisée

La Cen évoque une modification de ces résultats provisoires, en raison des procès-verbaux des bureaux de vote de la diaspora (Portugal, Angola, Gabon, Guinée-Équatoriale) et d’un vote différé mercredi dans la localité de Maria Luisa. Aucun candidat n’a réussi à obtenir plus de la moitié des voix valablement exprimées, ce qui ouvre l’hypothèse d’un second tour, poursuit la Cen, qui s’en remet au Tribunal constitutionnel pour les résultats définitifs. Le Tribunal constitutionnel évoque, lui aussi, un second tour entre MM. Carvalho et Pinto da Costa, sans préciser de date.

« Que vergonha ! » (quelle honte!) ont réagi plusieurs internautes sur le site du journal numérique Telanon.info, principale source d’informations dans l’archipel, demandant la démission du président de la Cen. La victoire de M. Carvalho avait été contestée par Manuel Pinto da Costa et Maria das Neves, soutenue par l’historique Mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe (MLSTP), au travers d’un recours conjoint devant le Tribunal constitutionnel.