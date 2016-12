Carte interactive : voyagez en Afrique sans visa !

Le Mali et le Cameroun viennent de rétablir l'obligation de visas à leurs frontières, à cause des risques terroristes. D'autres pays africains, au contraires, les ont supprimé. Grâce à une carte interactive, "Jeune Afrique" vous propose de faire le point sur les États qui vous dispensent de cette procédure contraignante, en fonction de votre nationalité.

« Un passager n’ayant aucun papier d’identité [du pays] – passeport ou carte d’identité -, qu’il soit noir, parle une langue nationale ou encore qu’il soit cousin avec un bagagiste de l’aéroport est un passager étranger et à ce titre, il doit être muni d’un visa ». Cette formule surprenante est reprise sur les sites internet de plusieurs aéroports au sud du Sahara. Il s’agit d’un rappel générique à la loi sur les documents officiels à posséder pour séjourner dans un pays étranger. Et tous les Africains ne sont pas logés à la même enseigne.

Si les pays regroupés au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) permettent à leurs ressortissants de circuler librement dans les pays de leur zone, ce n’est pas encore tout à fait le cas pour les autres régions du continent. Souvent, ce sont des accords bilatéraux qui règlent la question. À deux exceptions près : les États des Seychelles et de Sao Tomé et Principe. Le premier accueille tout le monde sans visa, le second n’en dispense personne.

L’Afrique centrale en retard

À la traîne dans la course à l’intégration, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) tente désormais de rebondir. Et c’est le Cameroun qui a pris les devants en lançant l’opération « passeport biométrique Cemac », un document répondant aux normes sécuritaires prescrites par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et qui permet à son détenteur, à partir de janvier 2014, de voyager sans visa dans l’ensemble de la zone Cemac (Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, Congo-Brazzaville, Tchad, Centrafrique). Un premier pas vers la libre circulation des personnes et des biens en Afrique centrale.

Reste à savoir si les ambassades et les services d’immigration de ces différents pays s’imprégneront de cette avancée significative pour mettre à jour leurs fiches des États bénéficiaires d’exemption de visa. Car, très souvent, les informations circulent mal ente les administrations… Une situation qui a d’ailleurs rendu assez complexes nos recherches pour la carte interactive ci-dessus.

Trésor Kibangula